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Богдан написал заявление об увольнении – источник 

Четверг, 1 августа 2019, 23:23
Богдан написал заявление об увольнении – источник 

Источник: один из руководителей ОПУ, ответственный за медианаправление

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Детали: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", - говорится в заявлении, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

 

УП обратилась за подтверждением к Богдану, однако до сих пор не получила ответа.

Другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили информацию об увольнении, отметив, в частности, что это "шутка Богдана".

Перед публикацией заявления, УП спросила у спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, известно-ли что-то  ей об увольнении Богдана. На это она ответила, что "слухи не комментирует".

(Исправлено: раньше в новости было указано, что Мендель прокомментировала появление текста заявления Богдана в сети)

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сказал корреспонденту " Радио Свободы", что "ничего об этом не знает и сам только что узнал из новостей".

В то же время, депутат Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко предположил, что Богдан мог уволиться из-за того, что его отставка является "условием встречи Зеленского и Трампа". 

"Если Богдан уйдет, претендентом на его место может оказаться Иван Баканов, нынешний и.о. главы СБУ, который изначально входил в шорт-лист претендентов на главу АП и при этом был вхож к американцам", – написал нардеп.

Что предшествовало: 27 июля петиция с требованием уволить Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.

Подписанты утверждают, что он "не имеет права занимать должность главы Администрации президента на основании закона "Об очистке власти".

Предыдущую аналогичную петицию президент Владимир Зеленский рассмотрел, однако оставил Богдана в должности.

История вопроса:

  • 21 мая Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Журналисты и общестенные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.
  • Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.
  • Сам Богдан утверждал, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаБогдан
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