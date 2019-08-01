Богдан написал заявление об увольнении – источник
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Четверг, 1 августа 2019, 20:03
Источник: собеседник в ОПУ
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Детали: "Украинская правда" обратилась за подтверждением информации об увольнении к Богдану, однако ответа пока не получила.
Что предшествовало: 27 июля петиция с требованием уволить Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.
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Украинская правда
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