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Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу – "повесил" на соратника Яценюка

Пятница, 2 августа 2019, 13:42
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу – повесил на соратника Яценюка

Президент Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен.

Во время совещания с местными властями Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городов нет дорог с 90-х годов.

"Не только Космач. Мне сказали, что в 5 городах нет совсем дороги и не было", - сказал президент.

Он попросил экс-председателя Ивано-Франковской ОГА Олега Гончарука рассказать, где нет дорог, какие дороги за последние годы отремонтировали и сколько нужно средств на строительство дорог в упомянутых 5 городках.

По дорогам ответил председатель села Космач, отметив, что на путь к его селу нужно 175 миллионов гривен.

После этого Зеленский около 3 мин поговорил с мажоритарщиком и обязал его найти эти средства.

"175 миллионов вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука (Андрей Иванчук, нардеп 8 созыва, избранный от "Народного фронта", и депутат ВР 9 созыва, избранный как самовыдвиженец - ред.). Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 миллионов гривен есть?" - обратился Зеленский к Иванчуку. 

 

Иванчук (в белом) имел неосторожность прийти на встречу местной власти с Зеленским – теперь должен найти 175 миллионов на чужой округ

Тот ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете.

"Причем здесь бюджет? Что вы к тому бюджету? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов можете помочь? Просто такой мужской вопрос", - сказал президент.

"У нас нет такого бюджета, чтобы построить сейчас все дороги. Но мы хотим помочь людям. Вы мажоритарщик, вас переизбрали. Вы можете найти 175 миллионов, помочь?" - добавил Зеленский.

На это Иванчук начал рассказывать о проблемах в 88-м округе, где он избирался.

"175 миллионов – это ничего. Я в принципе могу назвать фамилии людей, которых вы знаете, у которых эти деньги есть. На завтрак, обед и ужин. Ну помогите, ну журналисты вас снимают. К вам будет уважение. Поможете?", - в который раз спросил Зеленский.

"Я другой округ представляю, но я помогу", - в конце сказал Иванчук.

"175 миллионов. Поможете! Одно – я вас только прошу – если вы меня обманете (а вы не можете!) – я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка – они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен", - подытожил президент.

Стоит отметить, что Иванчук избирался по 88-му избирательному округу. Село Космач, которое упоминал Зеленский, как село без дорог, расположено в 89-м избирательном округе, где победил мажоритарщик от "Слуги народа" Владимир Тимофийчук. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: ЗеленскийИванчукдорогиИвано-Франковская область
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