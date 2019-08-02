Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестованный российский ЗРК передали Минобороны

Пятница, 2 августа 2019, 14:31
Арестованный российский ЗРК передали Минобороны

Источник: Генпрокуратура 

Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", обнаруженный и арестованный СБУ в ходе проверки складов в Николаеве, передали Министерству обороны.

Детали: "Службой безопасности совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечена передача Министерству обороны зенитно-ракетного комплекса С-125" Печора", - гласит сообщение.

Для справки: ЗРК С-125 предназначен для обороны от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах. 

Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет с эффективной поверхностью рассеяния передачи данных более 0.2м2

Зенитная управляемая ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета позволяет вести обстрел целей "вдогонку".

 
 

История вопроса:

  • В январе 2019 года сотрудники Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ в ходе инвентаризации обнаружили в одном из складских помещений Николаева 36 зенитных ракет класса земля-воздух 5В27Д в составе российского комплекса С-125 "Печора". 
  • После ареста комплекса велось досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда). 
  • Следствие установило, что ОАО "Рособоронэкспорт" переправил "Печору" через таможенную границу Украины в 2007-2010 годах. Чиновники РФ планировали доставить вооружение в Эритрею, в отношении которой Совет безопасности ООН ввел эмбарго на ввоз оружия. 
  • Генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что РФ экспортировала ракеты под видом украинских и имела целью подорвать имидж Украины на международной арене. 
  • Во исполнение решения правительства вооружение передали Вооруженным Силам Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныСБУоружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Минобороны
Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал "хорошие новости"
На днях в Макеевке ВСУ уничтожили склад ракет к "Градам" – Минобороны
Пентагон усилит защиту секретных данных после утечки документов
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: