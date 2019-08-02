Арестованный российский ЗРК передали Минобороны

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Пятница, 2 августа 2019, 14:31

Источник: Генпрокуратура 

Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", обнаруженный и арестованный СБУ в ходе проверки складов в Николаеве, передали Министерству обороны.

Детали: "Службой безопасности совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечена передача Министерству обороны зенитно-ракетного комплекса С-125" Печора", - гласит сообщение.

Для справки: ЗРК С-125 предназначен для обороны от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах. 

Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет с эффективной поверхностью рассеяния передачи данных более 0.2м2

Зенитная управляемая ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета позволяет вести обстрел целей "вдогонку".

 
 

История вопроса:

  • В январе 2019 года сотрудники Главного следственного управления и Департамента контрразведки СБУ в ходе инвентаризации обнаружили в одном из складских помещений Николаева 36 зенитных ракет класса земля-воздух 5В27Д в составе российского комплекса С-125 "Печора". 
  • После ареста комплекса велось досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса (контрабанда). 
  • Следствие установило, что ОАО "Рособоронэкспорт" переправил "Печору" через таможенную границу Украины в 2007-2010 годах. Чиновники РФ планировали доставить вооружение в Эритрею, в отношении которой Совет безопасности ООН ввел эмбарго на ввоз оружия. 
  • Генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что РФ экспортировала ракеты под видом украинских и имела целью подорвать имидж Украины на международной арене. 
  • Во исполнение решения правительства вооружение передали Вооруженным Силам Украины.

Украинская правда

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Темы: Минобороны СБУ оружие Росcия


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