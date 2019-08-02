Арестованный российский ЗРК передали Минобороны

Источник: Генпрокуратура

Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", обнаруженный и арестованный СБУ в ходе проверки складов в Николаеве, передали Министерству обороны.

Детали: "Службой безопасности совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечена передача Министерству обороны зенитно-ракетного комплекса С-125" Печора", - гласит сообщение.

Для справки: ЗРК С-125 предназначен для обороны от ударов всех типов средств воздушного нападения, летящих на предельно малых и средних высотах.

Обеспечивает поражение бомбардировщиков, истребителей, самолетов многоцелевого назначения и крылатых ракет с эффективной поверхностью рассеяния передачи данных более 0.2м2.

Зенитная управляемая ракета 5В27Д с увеличенной скоростью полета позволяет вести обстрел целей "вдогонку".

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