Посольство США предупреждает, что в Украине в августе опасно

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Пятница, 2 августа 2019, 16:02

Источник: посольство США в Украине 

Посольство Соединенных Штатов в Украине предупредило об угрозе безопасности на всей территории Украины в течение августа в связи с активностью экстремистов накануне и во время праздников.

Детали: ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью.

Такими праздниками в августе сотрудники посольства называют исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа. Атаки экстремистов обычно нацелены на многолюдные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия. 

Посольство советует "быть бдительными и практиковать ситуационную осведомленность" – избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.

Украинская правда

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Темы: США Украина


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