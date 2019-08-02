Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США предупреждает, что в Украине в августе опасно

Пятница, 2 августа 2019, 16:02

Источник: посольство США в Украине 

Посольство Соединенных Штатов в Украине предупредило об угрозе безопасности на всей территории Украины в течение августа в связи с активностью экстремистов накануне и во время праздников.

Детали: ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью.

Такими праздниками в августе сотрудники посольства называют исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа. Атаки экстремистов обычно нацелены на многолюдные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия. 

Посольство советует "быть бдительными и практиковать ситуационную осведомленность" – избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.

В то же время посольства США в соседних странах - Польше, России и Беларуси, об экстремистской деятельности накануне праздников не предупреждали.

В пресс-службе посольства "Украинской правде" отказались предоставить дополнительную информацию.

История вопроса:

  • 31 июля американские СМИ сообщили, что сын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого считали наследником руководства "Аль-Каидой" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.

Украинская правда
Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
США
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: