Посольство США предупреждает, что в Украине в августе опасно
Источник: посольство США в Украине
Посольство Соединенных Штатов в Украине предупредило об угрозе безопасности на всей территории Украины в течение августа в связи с активностью экстремистов накануне и во время праздников.
Детали: ИГИЛ и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные периоды для продвижения своей повестки дня и проведения атак. Праздники и период накануне праздников могут стать их мишенью.
Такими праздниками в августе сотрудники посольства называют исламский Курбан-байрам 11-12 августа и День независимости Украины 24 августа. Атаки экстремистов обычно нацелены на многолюдные места, где, в частности, проходят митинги или общественные мероприятия.
Посольство советует "быть бдительными и практиковать ситуационную осведомленность" – избегать демонстраций, следить за новостями, быть особенно бдительными в местах, где много туристов.
В то же время посольства США в соседних странах - Польше, России и Беларуси, об экстремистской деятельности накануне праздников не предупреждали.
В пресс-службе посольства "Украинской правде" отказались предоставить дополнительную информацию.
История вопроса:
- 31 июля американские СМИ сообщили, что сын Усамы бин Ладена Хамза бин Ладен, которого считали наследником руководства "Аль-Каидой" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.