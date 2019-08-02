Депутата Одесского облсовета взяли под стражу с подозрением в хищении миллионов

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Пятница, 2 августа 2019, 18:14

Источник: сообщение Службы безопасности Украины

Депутату Одесского областного совета сообщили о подозрении и взяли под стражу из-за вероятного хищения средств при реконструкции соединительного канала "Тилигульский лиман – Черное море".

Детали: По версии следствия, должностные лица Регионального ландшафтного парка "Тилигульский" заключили договор на ремонтные работы с местным подрядным предприятием, генеральным директором которого является депутат областного совета.

В свою очередь подрядчик поручил часть работ одной из бизнес-структур региона, которая не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов и не имела необходимой техники и оборудования.

Этой фирме перечислили 20 миллионов гривен из 60, которые были выделены на реконструкцию.

Чтобы "отмыть деньги" фигуранты производства вносили в документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Переведенные бюджетные деньги впоследствии были обналичены и присвоены.

Работы по реконструкции были проведены некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения и сделалао невозможным ее дальнейшую эксплуатацию. Поэтому для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35 миллионов гривен этом же подрядчику.

 
 

Сейчас депутату областного совета – генеральному директору предприятия-подрядчика строительства сообщено о подозрении в присвоении имущества и служебном подлоге, а исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, в служебном подлоге.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.

СБУ не называет фамилии подозреваемых. В то же время, согласно материалам уголовного производства, которые содержаться в судебном реестре, фирмой-подрядчиком является ООО "Укргазификация Юг". Ее руководителем и одним из учредителей является депутат облсовета от "БПП" Игорь Еременко.

Украинская правда

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Темы: Одесса коррупция


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