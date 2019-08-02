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В округе Балоги члены УИК раздавали бюллетени не тем избирателям – прокуратура

Пятница, 2 августа 2019, 18:33

Пять членов участковой избирательной комиссии на Закарпатье подозревают в предоставлении избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение.

Об этом в пятницу сообщает прокуратура Закарпатской области.

Указывается, что следователи нацполиции и детективы полиции Закарпатья сообщили о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии в с. Суха, Иршавского района.

"В рамках досудебного расследования уже установлено, что подозреваемые, будучи членами участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 69 по выборам народных депутатов Украины, действуя по предварительному сговору между собой, выдали бюллетени для голосования лицам, которые не имели права на их получение", - сказано в сообщении.

В общем, таким образом было выдано более 90 бюллетеней лиц, которые в день проведения внеочередных выборов находились за границей.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 УК Украины, то есть предоставление избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц.

Напомним:

  • На 69 округе победил внефракционный депутат Виктор Балога.

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Темы: Балогапрокуратуравиборы
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