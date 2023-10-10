Мэр Мукачево Балога прокомментировал обыски: убеждает, что продал землю города законно

Городской голова Мукачево Андрей Балога заявляет, что продажа коммунального земельного участка вокруг стадиона "Авангард", из-за которого СБУ и НАБУ проводят у него обыски, осуществлялась на законных основаниях и надеется, что следователи это подтвердят.

Источник: Балога в Facebook

Прямая речь: "Во-первых, уголовное производство в рамках которого происходят следственные действия касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который ими арендуется в городе с 2003 года. Во-вторых, все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году в соответствии с действующим законодательством".

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Детали: Балога утверждает, что вся информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы.

"Надеюсь, что следователи подойдут к выяснению всех обстоятельств дела максимально объективно и беспристрастно, в соответствии с законодательством, перед которым все однозначно равны", - заявил он.

Он убежден в законных действиях по операции с землей, и что это будет "подтверждено в рамках этого расследования и судами, как это было не один раз".

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Что предшествовало:

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро утром 10 октября проводят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

По данным источника УП, летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По данным следствия, стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, которая фактически принадлежит председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк". Таким образом городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн.