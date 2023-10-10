СБУ проводит обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро утром 10 октября проводит обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард".

Источник: собеседник УП в спецслужбе, пресс-служба СБУ

Детали: По данным источника УП, летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. По данным следствия, стоимость участка занизили в несколько раз и "победила" компания, которая фактически принадлежит председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет "Блюк".

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Михаил Ланьо фото, предоставленное УП источником

Таким образом городской бюджет Мукачево недополучил от продажи 100 млн грн, отмечает собеседник УП.

Обновлено: Позже СБУ официально сообщила об обысках.

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В то же время сам городской голова Мукачево Андрей Балога заявил в соцсети, что продажа коммунального земельного участка вокруг стадиона "Авангард", из-за которого СБУ и НАБУ проводят у него обыски, осуществлялась на законных основаниях и надеется, что следователи это подтвердят.