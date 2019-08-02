Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-начальник полиции Одесской области Головин "потерял" в декларации 800 тысяч – НАЗК

Пятница, 2 августа 2019, 18:52
Экс-начальник полиции Одесской области Головин потерял в декларации 800 тысяч – НАЗК

Источник: Нацагентство по предупреждению коррупции 

Бывший начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, задержанный за хищение в особо крупных размерах, в 2017 году не задекларировал имущество на сумму более 800 тысяч гривен.

Детали: НАЗК обнаружило недостоверную информацию в ходе полной проверки деклараций начальника полиции.

Головин не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, указал недостоверные данные о своем доходе и доходе жены. 

"Сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму 819 тысяч гривен", – посчитали в ведомстве. 

Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направили в Национальное антикоррупционное бюро. 

За декларирование сведений, отличающихся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов, ст.366 п.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

История вопроса:

  • Головин работает в органах внутренних дел с ноября 1996 года. 9 сентября 2016 года он возглавил Главное управление Нацполиции Одесской области, а 23 апреля 2019 года - подал в отставку.
  • В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.
  • Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке "Золотой бугаз" в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.
  • Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала - Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесская областьполицияНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Одесская область
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: