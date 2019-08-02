Экс-начальник полиции Одесской области Головин "потерял" в декларации 800 тысяч – НАЗК

Источник: Нацагентство по предупреждению коррупции

Бывший начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, задержанный за хищение в особо крупных размерах, в 2017 году не задекларировал имущество на сумму более 800 тысяч гривен.

Детали: НАЗК обнаружило недостоверную информацию в ходе полной проверки деклараций начальника полиции.

Головин не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, указал недостоверные данные о своем доходе и доходе жены.

"Сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму 819 тысяч гривен", – посчитали в ведомстве.

Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направили в Национальное антикоррупционное бюро.

За декларирование сведений, отличающихся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов, ст.366 п.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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