Экс-начальник полиции Одесской области Головин "потерял" в декларации 800 тысяч – НАЗК
Источник: Нацагентство по предупреждению коррупции
Бывший начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, задержанный за хищение в особо крупных размерах, в 2017 году не задекларировал имущество на сумму более 800 тысяч гривен.
Детали: НАЗК обнаружило недостоверную информацию в ходе полной проверки деклараций начальника полиции.
Головин не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, указал недостоверные данные о своем доходе и доходе жены.
"Сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму 819 тысяч гривен", – посчитали в ведомстве.
Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направили в Национальное антикоррупционное бюро.
За декларирование сведений, отличающихся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов, ст.366 п.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
История вопроса:
- Головин работает в органах внутренних дел с ноября 1996 года. 9 сентября 2016 года он возглавил Главное управление Нацполиции Одесской области, а 23 апреля 2019 года - подал в отставку.
- В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.
- Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке "Золотой бугаз" в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.
- Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала - Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.