Экс-начальник полиции Одесской области Головин "потерял" в декларации 800 тысяч – НАЗК

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Пятница, 2 августа 2019, 18:52

Источник: Нацагентство по предупреждению коррупции 

Бывший начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, задержанный за хищение в особо крупных размерах, в 2017 году не задекларировал имущество на сумму более 800 тысяч гривен.

Детали: НАЗК обнаружило недостоверную информацию в ходе полной проверки деклараций начальника полиции.

Головин не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, указал недостоверные данные о своем доходе и доходе жены. 

"Сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму 819 тысяч гривен", – посчитали в ведомстве. 

Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направили в Национальное антикоррупционное бюро. 

За декларирование сведений, отличающихся от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов, ст.366 п.1 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

История вопроса:

  • Головин работает в органах внутренних дел с ноября 1996 года. 9 сентября 2016 года он возглавил Главное управление Нацполиции Одесской области, а 23 апреля 2019 года - подал в отставку.
  • В сентябре 2018 года журналисты опубликовали расследование о состоянии семьи Головина. Так, 86-летний дедушка с Луганской области жены Головина приобрел элитные апартаменты на берегу моря, стоимостью почти 3 млн гривен, которыми пользуется сам полицейский.
  • Апартаменты 85 кв.м. расположены на побережье Черного моря в коттеджном городке "Золотой бугаз" в Одесской области, где есть личная охрана и частный пляж.
  • Другой дом в 170 квадратов в Одессе, которым пользуется глава полиции области, официально принадлежит старшей сестре жены генерала - Оксане Слепцовой. Женщина не проживает в Одессе, а это имущество Головин указал в своей декларации.

Украинская правда

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Темы: Одесская область полиция НАПК


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