Глава полиции Одесской области уходит в отставку
Вторник, 23 апреля 2019, 23:24
Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.
Об этом он сообщил "Громадському".
По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию.
"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сообщил Головин.
На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, глава управления Нацполиции сказал: "Без комментариев".
Напомним:
- 23 апреля председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента шоумена Владимира Зеленского.
- 23 апреля председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
- 22 апреля председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.
- Вечером 22 апреля стало известно, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об отставке.
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