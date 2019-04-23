Глава полиции Одесской области уходит в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.

Об этом он сообщил "Громадському".

По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сообщил Головин.

На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, глава управления Нацполиции сказал: "Без комментариев".

Напомним: