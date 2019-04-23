Глава полиции Одесской области уходит в отставку

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Вторник, 23 апреля 2019, 23:24

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку.

Об этом он сообщил "Громадському".

По словам Головина, 23 апреля он написал рапорт по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сообщил Головин.

На вопрос, связано ли его решение со сменой власти, глава управления Нацполиции сказал: "Без комментариев".

Напомним:

  • 23 апреля председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента шоумена Владимира Зеленского.
  • 23 апреля председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
  • 22 апреля председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.
  • Вечером 22 апреля стало известно, что глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко также написал заявление об отставке.
  • ЦИК обработала 100% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.
  • Кандидат в президенты и глава государства Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента с победой на выборах.

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Темы: Одесская область полиция отставка
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