Украина активизирует диалог с НАТО из-за смерти ракетного договора – заявление МИД

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Пятница, 2 августа 2019, 23:13

В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД, Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США", - сказали в МИД.

Формально не будучи стороной Договора о РСМД, Украина неуклонно придерживалась его положений в течение всего времени его существования. В 1988-1991 гг. в Украине были ликвидированы все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования малой (от 500 до 1000 километров) и средней дальности (от 1000 до 5500 километров), а также 25 объектов, связанных с ними.

Украина совместно с США осудила разработку и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с применением комплекса "Искандер- М", - говорят в МИД.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально покидают российско-американский договор, ознаменовавший собой завершение "холодной войны".

Ранее в МИД Украины заявляли, что Киев оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в частности, соответствующее ракетное вооружение, поскольку Верховная Рада никогда не ратифицировала это соглашение.

Читайте также: "Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ".

Европейська правда

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Темы: НАТО МИД


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