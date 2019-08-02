Путин упростил украинцам получение вида на временное проживание в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряда категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Об этом в пятницу сообщает российский Интерфакс со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Закон вступит в силу через 90 дней. Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно там проживали и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.

Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.

Напомним: