Туск и Зеленский проведут переговоры перед саммитом G7

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Четверг, 22 августа 2019, 14:35

В четверг, 22 августа, запланированы телефонные переговоры президента Европейского совета Дональда Туска и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на дипломатический источник.

Политики пообщаются накануне саммита G7, который пройдет в выходные во французском городе Биарриц. Договоренность о телефонном разговоре Зеленского и Туска связана с тем, что во время саммита обсудят также ситуацию в Украине.

"Разговор планируется, должен состояться сегодня (в четверг)", - заверил, в частности, собеседник издания.

Напомним:

  • На саммите в Биаррице лидеры "Группы семи" обсудят отношения с Россией и ситуацию в Украине. Во вторник президент США заявил, что он бы поддержал возвращение России к группе стран с наиболее развитой экономикой, если бы была высказана такое предложение.
  • Во время встречи Макрона и Путина в понедельник президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "Украинская кризиса".

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Темы: Зеленский G7 Европа Росcия Путин


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