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Туск о возможном возвращении России к G7: лучше пригласить Украину

Воскресенье, 25 августа 2019, 01:27

Президент Европейского Совета Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его ремарках, посвященных началу работы саммита G7французькому Биаррице.

"Год назад в Канаде президент Трамп предложил восстановить Россию в G7, открыто заявляя, что аннексия Крыма Россией частично оправдана. И что мы должны принять этот факт. Ни при условии мы не можем согласиться с этой логикой ", - заявляет Туск.

По его мнению, за это время появились дополнительные причины не возвращать Россию. "Что касается спекуляций вокруг приглашение России к столу, я бы хотел это сказать. Во-первых: причины, по которым Россия была исключена в 2014 году, до сих пор остаются в силе. Более того, появились новые причины, такие как русская провокация на Азовском море ".

"Во-вторых когда Россию пригласили в G7 впервые, считалось, что она будет идти по пути либеральной демократии, верховенства права и прав человека. Кто-то из нас может сказать, что с полным убеждением, не выходя из деловых расчетов, Россия идет на этот путь? ", - добавляет Туск.

Президент Европейского Совета считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7, чтобы услышать мнение нового президента". "Я говорил с ним об этом два дня назад, и знаю, что он был бы очень заинтересован", - добавляет Туск.

Напомним, ранее стало известно, что президент Трамп и президент Макрона договорились пригласить российского коллегу Владимира Путина на саммит G7, который состоится через год в США.

Подробнее об этом - в статье "" Семерка ", что не станет" восьмеркой ": почему идея вернуть Россию к G7 является угрозой, но не катастрофой".

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Темы: РосcияG7ЕС
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