Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в Варшаве – Болтон

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Вторник, 27 августа 2019, 14:42

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину.

"Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны", - заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

"Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях", - добавил он.

Как известно сейчас США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода "Мотор-Сич" и передачу технологий этой компании.

Отвечая на вопрос "Европейской правды" по этому поводу, советник президента США уточнил, что консультации Украина и США по "китайского вопрос" не должны повлиять на контакты Трампа и Зеленского.

"Это не тот способ, как мы работаем", - заверил он.

Европейская правда

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Темы: Трамп Зеленский Польша президент


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