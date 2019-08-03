В Трускавце перед приездом Зеленского разули "слуг народа"

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Суббота, 3 августа 2019, 10:00

В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности.

Как сообщают корреспонденты УП, в гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Напомним:

  • С понедельника в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Слуга народа


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