В Трускавце перед приездом Зеленского разули "слуг народа"
Суббота, 3 августа 2019, 10:00
В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности.
Как сообщают корреспонденты УП, в гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.
"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019
Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.
Вместе с тем, пресс-служба президента сообщает, что 3 августа Зеленский посетит с рабочей поездкой Львовскую область.
"Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним:
- С понедельника в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
Евгений Руденко, Эльдар Сарахман, УП