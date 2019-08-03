В Трускавце перед приездом Зеленского разули "слуг народа"

В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности.

Как сообщают корреспонденты УП, в гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.

"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Напомним: