В Трускавце перед приездом Зеленского разули "слуг народа"
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Суббота, 3 августа 2019, 10:00
В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности.
Как сообщают корреспонденты УП, в гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от "Слуги народа" разуться.
"Удошники" роззули депутатів Зеленського в готелі Ріксос pic.twitter.com/soJABDQETb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2019
Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.
Напомним:
- С понедельника в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
Украинская правда
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