Зеленский настаивает, что не пользовался американскими лоббистами

Источник: комментарий Зеленского журналистам в Трускавце, Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский отрицает, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США.

Прямая речь: "Я никогда никем не пользовался. Мне ненужное лобби, вы знаете это прекрасно, какое доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил".

Детали: На уточняющий вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский сказал: "Я не знаю, наверное, они там ложь не пишут - кто-то может (заказывал услуги лоббистов в США - ред.), я этого не делал, мне это не нужно, я никому никакой копейки не платил".

Что было раньше: Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года.

Согласно документам, поданным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.

В период выборов команда Владимира Зеленского категорически отрицала существование такого контракта. "У нас нет контракта с компанией Сигнал Групп", - заявляли в апреле представители кандидата.