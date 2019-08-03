В Москве снова задержания на акции за честные выборы

2218 просмотров
Суббота, 3 августа 2019, 15:10

Во время очередной акции в Москве с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму задержаны десятки человек.

Как пишет "Медуза", в этот раз акция проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу от Пречистенских до Покровских ворот.

Телеканал "Дождь" сообщает, что силовики вытащили из такси и задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

По подсчетам "ОВД-Инфо", на несогласованной акции в Москве задержали уже 89 человек.

Напомним:

  • В Москве 27 июля проходил массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия акции виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Трамп обсуждал с Путиным и Китаем новое ядерное соглашение - Bloomberg 3 августа 2019, 09:04
Матиос: значительная часть жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ, идентифицирована 3 августа 2019, 03:15
США разрабатывают новые ракетные системы 3 августа 2019, 00:43
Все новости
Главные новости
Разумков заявил, что его выдвинут на спикера Рады
Пересчет голосов в Бродах подтвердил победу кандидата от "ЕС"
ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе
Зеленский и Богдан написали Иванчуку в комментариях, что ждут 175 млн на дороги
Все новости
здоровье

Как пахнуть, а не вонять

Фото

11 невероятных идей интерьера

соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

Поиск по сайту
Архив
Весь архів