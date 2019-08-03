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В Москве снова задержания на акции за честные выборы

Суббота, 3 августа 2019, 15:10

Во время очередной акции в Москве с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму задержаны сотни людей.

Как пишет "Медуза", в этот раз акция проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу от Пречистенских до Покровских ворот.

Телеканал "Дождь" сообщает, что силовики вытащили из такси и задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Около 16 часов "ОВД-Инфо" сообщило, что на несогласованной акции в Москве задержали уже более 300 человек.

Напомним:

  • В Москве 27 июля проходил массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.
  • Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
  • Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".

Украинская правда
Темы: Росcияакциивиборы
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