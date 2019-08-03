В Москве снова задержания на акции за честные выборы
Во время очередной акции в Москве с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму задержаны сотни людей.
Шествие людей по бульварам.#Допускай pic.twitter.com/ToMmu1NKhS— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019
Как пишет "Медуза", в этот раз акция проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу от Пречистенских до Покровских ворот.
Аааааааа— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019
«Относитесь бережно к сотрудникам росгвардии — это ваши сыновья».
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Телеканал "Дождь" сообщает, что силовики вытащили из такси и задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Задержание Любови Соболь. Фото: Андрей Золотов/«МБХ медиа» pic.twitter.com/FTV18sI0US— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019
Около 16 часов "ОВД-Инфо" сообщило, что на несогласованной акции в Москве задержали уже более 300 человек.
Напомним:
- В Москве 27 июля проходил массовый митинг против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция применила против протестующих дубинки. Более 1 тысячи человек были задержаны.
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- Перед этим окружные избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".