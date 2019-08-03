В Москве снова задержания на акции за честные выборы

Во время очередной акции в Москве с требованием регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму задержаны десятки человек.

Как пишет "Медуза", в этот раз акция проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу от Пречистенских до Покровских ворот.

Аааааааа

«Относитесь бережно к сотрудникам росгвардии — это ваши сыновья».

pic.twitter.com/wYqZwkADQE — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 3, 2019

Телеканал "Дождь" сообщает, что силовики вытащили из такси и задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Задержание Любови Соболь. Фото: Андрей Золотов/«МБХ медиа» pic.twitter.com/FTV18sI0US — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019

По подсчетам "ОВД-Инфо", на несогласованной акции в Москве задержали уже 89 человек.

Напомним: