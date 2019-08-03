В "Слуге народа" не признаются, сколько потратили на обучение в Трускавце

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Суббота, 3 августа 2019, 15:50

Источник: брифинг Дмитрия Разумкова после встречи будущих депутатов от "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленским, Укринформ

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не смог назвать сумму, которая была потрачена на обучение будущих депутатов от политсилы в Трускавце, сославшись на коммерческую тайну.

Прямая речь: "Конечно, стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировало бюджет этого мероприятия".

Детали: По словам Разумкова, обучение для будущих депутатов в Трускавце на этой неделе выполнило две ключевые задачи: сделать из 250 человек команду и дать им дополнительные знания, которые им пригодятся в Верховной Раде.

Отвечая на вопрос, будут ли будущие депутаты от "Слуги народа" сдавать экзамен после завершения обучения, Разумков сказал, что экзамен будет, но "он не будет проходить в формате экзамена", и его результаты не обнародуются.

История вопроса:

  • С понедельника этой недели в Трускавце проходит обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".
  • В субботу с ними провел закрытую встречу президент Владимир Зеленский.

Украинская правда

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Темы: Слуга народа Верховная Рада


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