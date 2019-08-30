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С военной помощью Украине США определятся вскоре – Болтон

Пятница, 30 августа 2019, 10:51

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон вскоре планирует определиться с размером военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interfax.by.

"У нас будет ответ на этот вопрос в ближайшем будущем", - сказал Болтон журналистам в четверг в Минске, отвечая на вопросы.

Он отметил, что в прошлом и сейчас в США очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе.

"Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу", - добавил Болтон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и советник президента США по вопросам национальной безопасности в Минске обсудили вопросы урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как известно, бюджетные проекты на 2020 год, которые сейчас рассматривает Конгресс США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере до более $700 млн.

Темы: СШАБеларусьденьгиармия
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