Зеленский о визите в США: Не будем стоять с протянутой рукой

Источник: интервью Зеленского каналу "1+1", программа "100 дней президента Украины"

Президент Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США готов говорить о бизнесе и взаимовыгодном сотрудничестве между двумя странами.

Прямая речь: Мы не будем стоять с протянутой рукой, мы предлагаем: инвестируйте в страну.

... Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: "Пожалуйста, дайте нам немного денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать" - нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки. Поэтому давайте вместе работать.

У вас есть заинтересованность в экономике, на предприятиях, в земле, в энергетическом комплексе, поэтому давайте - давайте деньги, инвестируйте, мы готовы говорить с Америкой о бизнесе между странами. Есть еще вопросы международных отношений, вопросы решения о прекращении войны, ожидаем их поддержку, но они откровенно поддерживают.

Детали: Зеленский также рассказал, что говорит об инвестициях в Украину с лидерами других государств во время своих зарубежных визитов и переговоров.

Прямая речь: Я им рассказываю, что у нас за страна, "инвестируйте туда, инвестируйте в Херсонщину, посмотрите, какая Одесса, посмотрите, сколько у нас там туристов, посмотрите, какие медики, посмотрите, какие у нас производители в Кривом Роге, в Мариуполе".

Они не знают названий. Им пять лет рассказывают, что у нас есть три вопроса. Я им говорю: нет, три главных вопроса, теперь перевернули и давайте об экономике. Что будем делать? Я им о Хортице, а они: "Что это такое?" Давайте инвестировать, давайте делать там парк, как Диснейленд и так далее.

... "А как вы будете нас защищать? У вас нет судов". Я отвечаю: "Вы будете мне звонить". Ну, пока нет суда, как я буду защищать - буду звонить всем, в полицию, прокуратуру, СБУ: "Езжайте, защищайте, потому что они строят нам завод на 5000 человек".