Украинская морская авиация завершила военные учения над Черным морем

143 просмотра
Воскресенье, 4 августа 2019, 06:36

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.

"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и обозначил зону для осуществления удара. На место поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – говорится в сообщении.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: армия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко ответил на критику его "жадности" 1 августа 2019, 12:06
США больше всех помогают армии Украины снаряжением и техникой 31 июля 2019, 11:02
Полиция взялась за автозавод Жеваго за долги перед армией 29 июля 2019, 13:41
Все новости
Главные новости
ООС: восемь обстрелов за сутки
В Техасе в супермаркете расстреляли более дюжины людей
Разумкова во главе "СН" сменит Корниенко, с премьером еще не определились
ЦИК назвала партии, взявшие 225 мест в Верховной Раде
Все новости
мимими

Экзотическая короткошерстная кошка по имени Zuu

здоровье

Как пахнуть, а не вонять

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів