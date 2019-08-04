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Украинская морская авиация завершила военные учения над Черным морем

Воскресенье, 4 августа 2019, 06:36

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.

"Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и обозначил зону для осуществления удара. На место поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника", – говорится в сообщении.

Темы: армия
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