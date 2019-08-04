Стрельба в Огайо: 9 человек убиты, не менее 16 раненых
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Воскресенье, 4 августа 2019, 13:36
В результате стрельбы в г.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные местной полиции.
В полиции заявили, что мужчина, открывший стрельбу в Дейтоне, был застрелен на месте.
По данным СМИ, первые сообщения о происшествии поступили в ночь на 4 августа.
Инцидент произошел возле бара спустя несколько часов после массового расстрела в супермаркете в Эль-Пасо (штат Техас), где в результате нападения неизвестного погибли не менее 20 человек.
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