Судья Чаус, экстрадиции которого ожидает Украина, гуляет по Кишиневу

Судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по обвинению во взяточничестве, заметили на прогулке в Кишиневе (Молдова).

Об этом сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Согласно сообщению, Чауса заметили возле центрального офиса Демократической партии Молдовы предположительно в сопровождении телохранителя.

Чаус не отвечал на вопросы журналиста и пытался скрыться от камеры. Сопровождающий его мужчина пытался помешать съемке, после чего последовал за Чаусом.

Издание отмечает, что во время встречи в Киеве премьер-министр Молдовы Майя Санду обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским среди прочего и экстрадицию из Молдовы судьи Чауса.

Напомним,