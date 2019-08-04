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Судья Чаус, экстрадиции которого ожидает Украина, гуляет по Кишиневу

Воскресенье, 4 августа 2019, 15:54
Судья Чаус, экстрадиции которого ожидает Украина, гуляет по Кишиневу

Судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по обвинению во взяточничестве, заметили на прогулке в Кишиневе (Молдова).

Об этом сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Согласно сообщению, Чауса заметили возле центрального офиса Демократической партии Молдовы предположительно в сопровождении телохранителя.

Чаус не отвечал на вопросы журналиста и пытался скрыться от камеры. Сопровождающий его мужчина пытался помешать съемке, после чего последовал за Чаусом.

Издание отмечает, что во время встречи в Киеве премьер-министр Молдовы Майя Санду обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским среди прочего и экстрадицию из Молдовы судьи Чауса.

Напомним, 

  • В августе 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Николая Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
  • В сентябре Верховная Рада поддержала представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус бежал из Украины.
  • С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.
  • 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.
  • Детективы НАБУ передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.
  • Защита Чауса заявляла, что будет добиваться его политического убежища в Молдове.
  • Следователи центрального аппарата Госбюро расследований зарегистрировали уголовное производство о причастности экс-руководства государства к организации возможного незаконного вывоза судьи Николая Чауса через госграницу Украины в Молдову.
  • Экс-президент Петр Порошенко заявляет, что не знаком с Чаусом и не причастен к его бегству в Молдову. 

Темы: коррупциясудМолдова
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