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Война на востоке: оккупанты 6 раз за сутки нарушили тишину

Понедельник, 5 августа 2019, 08:00

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 1 раз с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Верхнеторецкого - из миномета калибра 82 мм;
- дважды в районе населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
- два раза окраины Лебединского - из стрелкового оружия;
- неподалеку Водяного- из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как отмечается, 4 августа подразделения ОС придерживались установившегося режима прекращения огня

За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток, 5 августа, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников у Водяного из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз неподалеку Южного из стрелкового оружия.

Военные подчеркнули, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Темы: ООСбоевые действия
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