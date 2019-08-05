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Зеленский назначил нового командующего ООС

Понедельник, 5 августа 2019, 17:35

Президент Владимир Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, а Александр Сирский, который занимал эту должность, стал командующим сухопутных войск Вооруженных сил.

Соответствующие указы опубликовали в Офисе президента 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - отмечается в указе.

 
Владимир Кравченко
ФОТО: FB

До назначения Кравченко был командиром оперативного командования "Север". Под его ответственность подпадала территория - Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской области и города Киев.

Звание генерал-лейтенанта Кравченко получил в 2018 году.

В пресс-службе командования "Севера" УП уточнили, что с начала военного конфликта он возглавлял сектор А (Луганская область), с 2014 года Кравченко руководил войсками в зоне АТО и ООС. При изменении формата АТО на ООС военнослужащий лично руководил оперативно-тактической группировкой "Север".

Согласно декларации за 2018, военнослужащий получил 455 тысяч гривен заработной платы по основному месту работы (военная часть А4583). Его жена задекларировала 104 тысяч зарплаты и работает в военной части А1624 в Черниговской области (134-й отдельный батальон охраны и обслуживания), которая входит в состав "Севера".

Указывается, что пара сохраняет около 340 тысячи гривен на счетах в различных банках и 80000 грн наличными. Также Кравченко задекларировал Mersedes Benz 1998 года выпуска и 900 кв.м земли, а его жена квартиру в Черниговской области.

О Кравченко официальные пресс-службы военнослужащих почти ничего не пишут. Фамилия нового командующего ОС упоминается на сайте "Севера" только при вручении наград военнослужащим, проведении военных учений и тому подобное.

В то же время, другими указами Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности командующего ООС и назначил его командующим сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Кроме того с должности командующего сухопутных войск ВСУ уволили генерал-полковника Сергея Попко.

Напомним:

  • 6 мая 2019 пятый президент Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
  • До него командующим ООС был генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийуказыООСОбъединенные силы на Донбассе
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