Зеленский назначил нового командующего ООС

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Понедельник, 5 августа 2019, 17:35

Президент Владимир Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, а Александр Сирский, который занимал эту должность, стал командующим сухопутных войск Вооруженных сил.

Соответствующие указы опубликовали в Офисе президента 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - отмечается в указе.

 
Владимир Кравченко
ФОТО: FB

В то же время, другими указами Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности командующего ООС и назначил его командующим сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Кроме того с должности командующего сухопутных войск ВСУ уволили генерал-полковника Сергея Попко.

Дополняется ...

Напомним:

  • 6 мая 2019 пятый президент Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
  • До него командующим ООС был генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинская правда

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Темы: Зеленский указы ООС Объединенные силы на Донбассе


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