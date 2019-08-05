Зеленский назначил нового командующего ООС

Президент Владимир Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, а Александр Сирский, который занимал эту должность, стал командующим сухопутных войск Вооруженных сил.

Соответствующие указы опубликовали в Офисе президента 5 августа.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - отмечается в указе.

Владимир Кравченко ФОТО: FB

В то же время, другими указами Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности командующего ООС и назначил его командующим сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Кроме того с должности командующего сухопутных войск ВСУ уволили генерал-полковника Сергея Попко.

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