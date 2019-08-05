Зеленский назначил нового командующего ООС
Президент Владимир Зеленский назначил на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, а Александр Сирский, который занимал эту должность, стал командующим сухопутных войск Вооруженных сил.
Соответствующие указы опубликовали в Офисе президента 5 августа.
"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенных сил", - отмечается в указе.
В то же время, другими указами Зеленский уволил генерал-лейтенанта Александра Сирского с должности командующего ООС и назначил его командующим сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Кроме того с должности командующего сухопутных войск ВСУ уволили генерал-полковника Сергея Попко.
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Напомним:
- 6 мая 2019 пятый президент Петр Порошенко назначил новым командующим Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского.
- До него командующим ООС был генерал-лейтенант Сергей Наев.
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