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Суд начал проверку, не остается ли Супрун американкой

Понедельник, 5 августа 2019, 18:13
Суд начал проверку, не остается ли Супрун американкой

Источник: пресс-служба Окружного административного суда Киева

Окружной админсуд столицы обязал Государственную миграционную службу подтвердить, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун вышла из гражданства США.

Детали: в понедельник, 5 августа, состоялось подготовительное заседание по иску нардепа из фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука к Супрун о наличии у нее полномочий министра.

Согласно решению суда, у Миграционной службы есть месяц - до 5 сентября - чтобы предоставить "должным образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США".

Кроме того, суд требует от секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых Супрун участвовала с момента назначения ее на должность исполняющей обязанности министра. Эти документы должны быть предоставлены в тот же срок.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

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Напомним:

  • Депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может исполнять обязанности министра здравоохранения. Одним из его аргументов является то, что у Супрун якобы есть гражданство США.
  • В начале февраля 2019 года Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
  • 27 июля 2016 Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.
  • Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
  • 14 февраля суд решил отменить предыдущее решение и вернул Супрун полномочия.
  • После этого судья, рассматривающий дело, взял самоотвод, его заменила коллега.

Украинская правда

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Темы: СупрунСШАгражданствосудМосийчук
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