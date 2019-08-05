Суд начал проверку, не остается ли Супрун американкой
Источник: пресс-служба Окружного административного суда Киева
Окружной админсуд столицы обязал Государственную миграционную службу подтвердить, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун вышла из гражданства США.
Детали: в понедельник, 5 августа, состоялось подготовительное заседание по иску нардепа из фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука к Супрун о наличии у нее полномочий министра.
Согласно решению суда, у Миграционной службы есть месяц - до 5 сентября - чтобы предоставить "должным образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США".
Кроме того, суд требует от секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых Супрун участвовала с момента назначения ее на должность исполняющей обязанности министра. Эти документы должны быть предоставлены в тот же срок.
Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.
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Напомним:
- Депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может исполнять обязанности министра здравоохранения. Одним из его аргументов является то, что у Супрун якобы есть гражданство США.
- В начале февраля 2019 года Окружной админсуд временно запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.
- Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
- 14 февраля суд решил отменить предыдущее решение и вернул Супрун полномочия.
- После этого судья, рассматривающий дело, взял самоотвод, его заменила коллега.
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