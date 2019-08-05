Суд начал проверку, не остается ли Супрун американкой

Источник: пресс-служба Окружного административного суда Киева

Окружной админсуд столицы обязал Государственную миграционную службу подтвердить, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун вышла из гражданства США.

Детали: в понедельник, 5 августа, состоялось подготовительное заседание по иску нардепа из фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука к Супрун о наличии у нее полномочий министра.

Согласно решению суда, у Миграционной службы есть месяц - до 5 сентября - чтобы предоставить "должным образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США".

Кроме того, суд требует от секретариата Кабинета министров копии протоколов заседаний правительства, в которых Супрун участвовала с момента назначения ее на должность исполняющей обязанности министра. Эти документы должны быть предоставлены в тот же срок.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября.

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Напомним: