Представитель Зеленского из отчета лоббистов США имеет фиктивный офис и нигде не регистрировался – СМИ

Источник: "Голос Америки"

Маркус Коэн, который фигурирует в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, LLC как представитель интересов Владимира Зеленского в Вашингтоне, не зарегистрирован в США и не имеет офиса по адресу, указанному в документе.

Представительница американского Центра ответственной политики Open Secrets, эксперт по деятельности лоббистов в Вашингтоне Анна Масолия: "Конечный бенефициар этого соглашения – Владимир Зеленский и его партия. Лоббисты являются открытыми в этом плане, тогда как господин Зеленский это отрицает и называет дезинформацией.

Хорошо, что вы посмотрели на адрес господина Коэна. Это то, что мы делаем, когда отслеживаем "темные" деньги. Во многих случаях группы, работающие с "темными" деньгами, пытаются тратить деньги в политике и не оставлять денежный след.

В этом случае офис, в котором нет сотрудников и который не выглядит действующим, это один из признаков существования группы, оперирующей "темными" деньгами".

Детали: Журналисты "Голоса Америки" проверили, существует ли офис Коэна по указанному в отчете адресу – "Киев, Большая Васильковская, 72 Торговый центр "Олимпийский", 2 этаж".

"Прошлись и не увидели никаких действующих офисов – там есть магазин и пустые помещения. Кто такой Маркус Коэн, никто о нем не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине".

Что предшествовало:

Зеленский возразил, что во время президентских выборов пользовался услугами лоббистов в США, отметив, что "никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил".

На вопрос, не мог ли кто-то действовать в его интересах, Зеленский ответил: "Я не знаю, наверное, они там ложь не пишут – кто-то может (заказывал услуги лоббистов в США – ред.), Я этого не делал, мне это не нужно, я никому ни копейки не платил".