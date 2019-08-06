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Взрывы на складе боеприпасов в РФ: Минобороны назвало причину

Вторник, 6 августа 2019, 08:30

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по предварительным данным, причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе мог быть человеческий фактор.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

По его словам, точную причину инцидента установят следствие и прокуратура.

Также он добавил, что арсенал будет расформирован.

Сообщается, что Булгаков прибыл в Красноярский край к месту ЧП в ночь на вторник вместе со специалистами штаба материально-технического обеспечения. Под его руководством оперативная группа проводит оценку обстановки.

Кроме того, по данным агентства, число пострадавших от взрывов увеличилось до 12 человек. Шесть из них госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Личный состав части, а также жителей населенных пунктов в радиусе 20 километров от части эвакуировали. 

Как сообщил зампред краевого правительства РФ Алексей Подкорытов, были эвакуированы больше 9,5 тысячи человек, около шести тысяч из них покинули опасную зону самостоятельно.

В ночь на 6 августа было объявлено, что взрывы прекратились.

Напомним:

  • 5 августа на складе материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

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Темы: Росcиявзрыв
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