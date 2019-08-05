В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км
Источник: Тасс
На складе материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
Детали: За пожаром, начавшимся в 13 часов по московскому времени, последовали взрывы. На площадке по утилизации, где произошло возгорание, находится около 25 тысяч боеприпасов.
Взрывы боеприпасов на военных складах в городе #Ачинск (Красноярский край). #РФ pic.twitter.com/IOLmdNRCzY— Артур)🇺🇦(Arthur (@arthuruank) August 5, 2019
Взрывной волной выбило окна в жилых домах, осколки от взрывающихся снарядов разлетались в радиусе 15 км. Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. У пострадавших осколочные ранения и ожоги.
Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Уже эвакуированы более 3 тысяч человек. Около тысячи человек из сел вблизи воинской части эвакуировались самостоятельно.
На место происшествия направили два специализированных пожарных поезда.
История вопроса:
- 1 июня в российском Дзержинске (Нижегородская обл.) произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл".
- Пострадало 27 человек, около 70 детских садов и 31 школа.