В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км

Источник: Тасс

На складе материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Детали: За пожаром, начавшимся в 13 часов по московскому времени, последовали взрывы. На площадке по утилизации, где произошло возгорание, находится около 25 тысяч боеприпасов.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах, осколки от взрывающихся снарядов разлетались в радиусе 15 км. Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. У пострадавших осколочные ранения и ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Уже эвакуированы более 3 тысяч человек. Около тысячи человек из сел вблизи воинской части эвакуировались самостоятельно.

На место происшествия направили два специализированных пожарных поезда.