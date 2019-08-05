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В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км

Понедельник, 5 августа 2019, 18:53
В России взорвался склад боеприпасов – эвакуация в радиусе 20 км

Источник: Тасс

На складе материально-технического обеспечения воинской части в Красноярском крае России загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Детали: За пожаром, начавшимся в 13 часов по московскому времени, последовали взрывы. На площадке по утилизации, где произошло возгорание, находится около 25 тысяч боеприпасов.

Взрывной волной выбило окна в жилых домах, осколки от взрывающихся снарядов разлетались в радиусе 15 км. Пострадали восемь человек, в их числе четверо военных. У пострадавших осколочные ранения и ожоги.

Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. Уже эвакуированы более 3 тысяч человек. Около тысячи человек из сел вблизи воинской части эвакуировались самостоятельно. 

На место происшествия направили два специализированных пожарных поезда.

История вопроса: 

  • 1 июня в российском Дзержинске (Нижегородская обл.) произошла серия взрывов в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл". 
  • Пострадало 27 человек, около 70 детских садов и 31 школа.

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Темы: Росcиявзрыв
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