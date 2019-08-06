Cупрун пошла войной против "боярышника"

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Вторник, 6 августа 2019, 09:36

Министерство здравоохранения подготовило проект постановления, которое обяжет производителей лечебных настоек на спирту, в частности настойки боярышника, платить акциз на спирт.

Об этом сообщила и.о. руководителя МОЗ Ульяна Супрун в Facebook.

"Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя. Сейчас их можно приобрести в аптеке, и они значительно дешевле, чем алкогольные напитки", - написала она.

По словам Супрун, это связано с тем, что, в отличие от производителей алкогольных напитков, производители лечебных настоек не платят акциз.

Одной из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки, является настойка боярышника.

Купить этот препарат можно в любой аптеке без рецепта. 100 мл настойки (вспомогательное вещество этанол 70%) стоит около 10 гривен.

"Чтобы прекратить использование лекарств как доступного "алкоголя", МОЗ Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз. А лекарства останутся лекарствами", - написала Супрун.

Она добавила, что исследования биологически активных соединений плодов боярышника преимущественно свидетельствуют о пользе экстрактов этого растения для сердечно-сосудистой системы.

"Если у вас на приусадебном участке растет боярышник, делайте из его цветов, листьев и плодов чаи, или готовьте желе или фруктовый уксус из плодов", - подытожила Супрун.

Украинская правда

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Темы: Минздрав Супрун медицина


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