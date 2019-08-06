Омелян обвинил Польшу в нарушении Соглашения об ассоциации

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Вторник, 6 августа 2019, 15:35

Украина может обратиться с жалобой в Европейскую комиссию на действия Польши, которая в одностороннем порядке существенно сократила квоту на перевозку для украинского автомобильного транспорта, что противоречит Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом в ходе брифинга заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет УНИАН.

"Польская сторона с этого года существенно снизила количество двусторонних разрешений для перевозок в Польшу или транзитом через Польшу украинских грузов. Эта квота сократилась существенно", - сказал он.

По его словам, если в прошлом году было 260 тысяч договоров, то в этом - 160 тысяч.

"К сожалению, неоднократные переговоры не дали результата. Поляки однозначно заявляют, что они защищают свой рынок", - сказал Омелян.

"Я надеюсь, что в ходе запланированной встречи президента Украины с президентом Польши в начале сентября этот вопрос будет поднят, и интересы украинских автоперевозчиков будут защищены. Если это не подействует, мы готовы обращаться в Еврокомиссию, поскольку такими односторонними действиями польская сторона нарушает Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом", - добавил министр.

Европейская правда

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Темы: Польша Украина Омелян


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