Война на востоке: 9 обстрелов в сутки, 4 погибших и 1 ранен
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз с применением запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Богдановка из вооружения БМП, станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды рядом с Павлополь с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 3 раза:
- дважды неподалеку Майского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Южное из запрещенного Минскими соглашениями оружия - миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.
С начала текущих суток, 7 августа, обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.
Военные отмечают, что Объединенные силы "надежно контролируют противника" на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.