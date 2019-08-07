Небоскреб над Печерскими холмами хочет иметь Дядечко из Монако

Источник: "Наші гроші"

ООО "Картас Траст Компани" получило исходные данные на реконструкцию нежилого дома по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4, в Киеве под многофункциональный комплекс.

Согласно градостроительным условиям и ограничениям (ГУО), выданным фирме 21 декабря 2017 года, условная высота здания после реконструкции может составлять 73,5 метра (ориентировочно 25 этажей).

Окончательную высоту должны определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования (ИГО). На данный момент на сайте Министерства культуры данных об утверждении такого ИГО нет.

Детали: Реконструкцию разрешено проводить в пределах имеющихся фундаментов здания. Сейчас это нежилой дом площадью 10 тыс. кв м, который с 2011 года принадлежит ООО "Картас Траст Компани".

Согласно Генплану, участок, на котором расположено это здание, относится к территории общественных зданий и сооружений.

Вместе с тем, в ГУО неоднократно приводятся расчеты для жилой застройки.

Так, указано "при проектировании жилой единицы" предусмотреть организацию мест отдыха, машиномест, предельно допустимую плотность населения для жилой застройки. Далее также упоминаются "места парковки автотранспорта для жилой застройки", "жители комплекса".

Указанные ГУО подписала заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Валентина Антоненко.

Omelyanovycha Pavlenka 4 (PDF)

Omelyanovycha Pavlenka 4 (Text) ​

Почему это важно: В здании на ул. М. Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова), 4, расположен, в частности, продуктовый супермаркет – один из немногих в центре столицы.

Весной 2018 года местные жители выступили против реконструкции здания, а также угрожали перекрыть дорогу в случае закрытия магазина.

Здание под реконструкцию находится неподалеку от Парка Славы и Вечного огня

Отметим: