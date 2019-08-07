Небоскреб над Печерскими холмами хочет иметь Дядечко из Монако
Источник: "Наші гроші"
ООО "Картас Траст Компани" получило исходные данные на реконструкцию нежилого дома по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4, в Киеве под многофункциональный комплекс.
Согласно градостроительным условиям и ограничениям (ГУО), выданным фирме 21 декабря 2017 года, условная высота здания после реконструкции может составлять 73,5 метра (ориентировочно 25 этажей).
Окончательную высоту должны определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования (ИГО). На данный момент на сайте Министерства культуры данных об утверждении такого ИГО нет.
Детали: Реконструкцию разрешено проводить в пределах имеющихся фундаментов здания. Сейчас это нежилой дом площадью 10 тыс. кв м, который с 2011 года принадлежит ООО "Картас Траст Компани".
Согласно Генплану, участок, на котором расположено это здание, относится к территории общественных зданий и сооружений.
Вместе с тем, в ГУО неоднократно приводятся расчеты для жилой застройки.
Так, указано "при проектировании жилой единицы" предусмотреть организацию мест отдыха, машиномест, предельно допустимую плотность населения для жилой застройки. Далее также упоминаются "места парковки автотранспорта для жилой застройки", "жители комплекса".
Указанные ГУО подписала заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Валентина Антоненко.
Почему это важно: В здании на ул. М. Омеляновича-Павленко (бывшая Суворова), 4, расположен, в частности, продуктовый супермаркет – один из немногих в центре столицы.
Весной 2018 года местные жители выступили против реконструкции здания, а также угрожали перекрыть дорогу в случае закрытия магазина.
Отметим:
- Руководителем ООО "Картас Траст Компани" является Вячеслав Климов, а основателем – Сергей Дядечко, экс-вице-президент "Родовид Банка" времен контроля над финучреждением структурами Юрия Иванющенко.
- Дядечко является собственником банка "Союз", который ликвидируется. Последние годы он проживает в Монако, где купил местный баскетбольный клуб.
- ООО "Картас Траст Компани" фигурировало в уголовных производствах об уклонении от уплаты налогов.
- Кроме того, эта фирма фигурирует как конечный покупатель газа у компаний по "делу Онищенко". На запрос НАБУ и САП предоставить документы о покупке газа фирма отказалась, поэтому следствие получало доступ к этим документам через суд.
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