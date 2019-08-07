Зеленский утвердил состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Комиссии по вопросам правовой политики, которая, в частности, будет осуществлять наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единый конституционое пространство Украины оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства в среду.

Согласно указу, в составе Комиссии из числа ее членов образуются 6 рабочих групп - по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины; развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия; развития уголовного права; реформирования уголовной юстиции; развития юридического образования; реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также отмечается, что в случае необходимости по предложению сопредседателей Комиссии в ее составе могут быть образованы другие рабочие группы.

Так, в состав Комиссии вошли 84 человека

Среди них сопредседатель комиссии, профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Михаил Буроменский и заместитель руководителя Офиса президента, сопредседатель Комиссии Руслан Рябошапка.

Рабочую группу по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины возглавил заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права Национального университета "Киево-Могилянская академия Анатолий Заяц.

В состав этой рабочей группы вошли также судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский и бывший коллега главы офиса президента Андрея Богдана, управляющий партнер адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры" Игорь Пукшин.



Рабочую группу по вопросам развития законодательства по организации судебной власти и осуществления правосудия возглавил ректор Национальной школы судей Украины, доктор юридических наук Николай Онищук.

В состав этой группы вошли преимущественно судьи, в частности, Верховного суда, и члены Высшей квалификационной комиссии судей.

Кроме того, после публикации новости, указ с сайта президента был удален, а затем опубликован снова с фамилией председателя комитета по процессуальному праву Всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины", кандидата юридических наук Анны Огринчук.

Рабочую группу по вопросам реформирования уголовного права возглавил профессор кафедры уголовного права № 1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Юрий Баулин.

Рабочую группу по вопросам реформирования криминальной юстиции возглавил заместитель Генерального прокурора Украины в 2015 - 2016 годах Виталий Касько.

Рабочую группу по вопросам развития юридического образования возглавила вице-президент Национальной академии правовых наук Украины - руководитель Киевского регионального центра, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Наталья Кузнецова.

Рабочую группу по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, кандидат юридических наук, доцент Антон Кориневич.

Также в состав этой комиссии вошла экс-омбудсмен, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Валерия Лутковская и также правозащитники, судьи, адвокаты и прокуроры.

Относительно международных консультантов и наблюдателей, которые входят в Комиссию по вопросам правовой реформы, то их насчитывается 24 человека, часть из которых - иностранцы.

В частности, политический советник Программы развития ООН в Украине, председатель Донецкого и Луганского зонального офиса Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Гаспар Бергман, специальный представитель Генерального секретаря Совета Европы для Украины Режи Брийя, представитель Представительства Европейского Союза в Украине, координатор сектора "Верховенство права и борьба с коррупцией" Манфредас Лимантас и другие.

Напомним: