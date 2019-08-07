В Анкаре с участием Зеленского открыли Центр крымскотатарской диаспоры
Среда, 7 августа 2019, 15:31
Источник: заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook
В Анкаре открыли Объединенный центр крымскотатарской диаспоры Турции. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский.
Детали: Вместе с украинским президентом центр открывали национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Согласно сообщению пресс-секретаря ОП Юлии Мендель, Зеленский в Турции также провел встречу с крымскотатарской общиной.
Напомним:
- 5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Украинская правда