В Анкаре с участием Зеленского открыли Центр крымскотатарской диаспоры

Согласно сообщению пресс-секретаря ОП Юлии Мендель, Зеленский в Турции также провел встречу с крымскотатарской общиной.

Детали: Вместе с украинским президентом центр открывали национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В Анкаре открыли Объединенный центр крымскотатарской диаспоры Турции. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский.

Украинская правда

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