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В Анкаре с участием Зеленского открыли Центр крымскотатарской диаспоры

Среда, 7 августа 2019, 15:31

Источник: заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook

В Анкаре открыли Объединенный центр крымскотатарской диаспоры Турции. В церемонии принял участие президент Владимир Зеленский.

Детали: Вместе с украинским президентом центр открывали национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

 
 
Фото: журналИст ATR ЭлвИна Сейтбуллаева
 
Фото: журналіст ATR Елвіна Сейтбуллаєва

Согласно сообщению пресс-секретаря ОП Юлии Мендель, Зеленский в Турции также провел встречу с крымскотатарской общиной.

Напомним: 

  • 5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийТурциякрымские татары
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