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Скандальный визит из ОРЛО: в СБУ объяснили, почему не задержали "гостей"

Среда, 7 августа 2019, 18:19
Скриншот с видео 5 канала

Источник: Служба безопасности Украины в Facebook

СБУ объяснила, почему не задержала двух представителей ОРЛО Владислава Дейнего и Ольгу Кобцеву, которые 6 августа зашли на подконтрольную Киеву территорию Украины и оскорбляли главу Станично-Луганской РГА Юрия Золкина.

Текст заявления: "Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия.

Напоминаем, что в Службе расследуются уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом".

Детали: Дейнего и Кобцева являются представителями боевиков ОРЛО на переговорах в Минске. 6 августа они перешли разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской на подконтрольную Украине территорию и заявили, что Станица Луганская и Счастье "принадлежат им".

Кроме того, они нахамили главе Станично-Луганской райгосадминистрации Юрию Золкину.

Соответствующее видео публиковал "5 канал".

На следующий день, 7 августа, Золкин в комментарии Liga.net объяснил, что когда на него с той стороны вышли Дейнего и Кобцева, он не знал, что делать, ведь рядом не было ни сотрудников СБУ, ни полиции, ни военных, ни пограничников.

Прямая речь: "Это демилитаризованная зона, где запрещено комбатантам находиться. Там нет двоякого толкования, но комбатантам там запрещено находиться. Все, ни полиция, ни СБУ, ни военные, ни пограничники не имеют права там находиться, потому что это будет нарушение договоренностей".

По словам председателя РГА, это была уже вторая попытка со стороны Дейнего пересечь линию разграничения. Первая была на прошлой неделе. Сепаратист объяснил этот "визит" тем, что якобы встречал представителей ООН.

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОскандал
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