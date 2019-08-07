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Депутата горсовета в Запорожской области задержали за взяточничество 

Среда, 7 августа 2019, 19:01

Источник: СБУ 

Правоохранители задержали депутата городского совета в Запорожской области, который систематически требовал взятки от директора рынка. 

Детали: За взятку депутат обещал не препятствовать хозяйственной деятельности. 

Сотрудники Службы безопасности разоблачили злоумышленника под руководством прокуратуры области совместно со следователем Нацполиции. Депутата задержали, когда он пришел за очередным "траншем" на сумму 17 тысяч гривен.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки). Депутату готовят подозрение.

 

Что было раньше: 7 сентября также уличили во взяточничестве руководителя департамента Министерства энергетики и угольной промышленности. 

Чиновник получил от сотрудника того же ведомства тысячу долларов за то, что не уведомил НАЗК о возможных нарушениях при внесении сведений в электронную декларацию.

Украинская правда

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Темы: СБУЗапорожье
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