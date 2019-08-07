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Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: несколько десятков пострадавших, есть погибший

Среда, 7 августа 2019, 22:45
Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: несколько десятков пострадавших, есть погибший

Источник: "ТАСС"

Спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. В ходе столкновений пострадали 36 человек, один спецназовец, раненный при штурме, скончался.

Детали: Бойцы спецподразделения как минимум дважды штурмовали дом экс-президента. Спецназ применил резиновые пули и шумовые гранаты, над домом были замечены вертолеты. В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана заявили, что "со стороны дома отстреливаются из огнестрельного оружия".

В ходе спецоперации пострадали 36 человек, 15 из них сотрудники правоохранительных органов. Среди пострадавших также журналист и депутат национального парламента. Потерпевших доставили в больницы Бишкека и Чуйской области. У двоих диагностировали огнестрельные ранения.

Один спецназовец, получивший ранение при штурме, скончался.

По последним данным, в село Кой-Таш продолжают стягиваться правоохранители и сторонники Атамбаева.

Что было ранее: 7 августа специальные силы Кыргызстана начали штурм резиденции Атамбаева в поселке Кой-Таш. В момент начала облавы Атамбаев пожимал руки своим сторонникам во внутреннем дворе.

Предыстория:

  • Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.
  • 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.
  • Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.
  • Атамбаев считает, что подвергается политическому преследованию со стороны властей, а все обвинения в свой адрес называет "чушью".

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