Источник: "Тасс"

Спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. В ходе столкновений пострадали 36 человек, один спецназовец, раненный при штурме, скончался.

Детали: Бойцы спецподразделения как минимум дважды штурмовали дом экс-президента. Спецназ применил резиновые пули и шумовые гранаты, над домом были замечены вертолеты. В Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана заявили, что "со стороны дома отстреливаются из огнестрельного оружия".

В ходе спецоперации пострадали 36 человек, 15 из них сотрудники правоохранительных органов. Среди пострадавших также журналист и депутат национального парламента. Потерпевших доставили в больницы Бишкека и Чуйской области. У двоих диагностировали огнестрельные ранения.

Один спецназовец, получивший ранение при штурме, скончался.

По последним данным, в село Кой-Таш продолжают стягиваться правоохранители и сторонники Атамбаева.

Что было ранее: 7 августа специальные силы Кыргызстана начали штурм резиденции Атамбаева в поселке Кой-Таш. В момент начала облавы Атамбаев пожимал руки своим сторонникам во внутреннем дворе.

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