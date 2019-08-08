Штурм резиденции экс-президента Киргизии: Спецназ отступил

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева смогли оттеснить силовиков, которые пытались задержать его в резиденции в селе Кой-Таш, близ Бишкека.

Об этом пишет киргизский портал Kloop.

Спецназ ГКНБ не смог задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.

Захваченных в заложники спецназовцев обещали освободить ближе к утру. На одном из обнародованных видео показано, что силовики находятся под присмотром в доме Атамбаева.

Силовики покинули Кой-Таш примерно в 3:30 ночи. В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление.

Атамбаев записал видеообращение к властям, в котором призвал "вернуться в правовое поле", а также обратился к силовикам и попросил их "не стрелять в собственный народ".

ГКНБ заявил, что при штурме боевые пули не применялись. Позже сторонники Атамбаева показали на видео, что нашли боевые патроны от автомата Калашникова, которые, по их словам, принадлежали силовикам.

Во время штурма погиб 22-летний спецназовец. ГКНБ обвинил в его гибели сторонников Атамбаева — по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Напомним: