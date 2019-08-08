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НАБУ завершило расследование о декларировании министром недостоверной информации

Четверг, 8 августа 2019, 03:59

Расследование о декларировании одним из министров недостоверной информации завершено.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1,25 миллиона долларов.

Напоминаем:

  • 9 июля антикоррупционные органы сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
  • Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 мллн долларов США от физического лица.
  • Сам Насалык отвергает обвинения.
  • За 2017 по сравнению с 2016 годом, доход Насалыка вырос почти на 2 миллиона и составил 3145 973 гривен.
  • В 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 250 прожиточных минимумов - 387 500 гривен).

Темы: НАБУдекларации
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