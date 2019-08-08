НАБУ завершило расследование о декларировании министром недостоверной информации

Расследование о декларировании одним из министров недостоверной информации завершено.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1,25 миллиона долларов.

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