НАБУ завершило расследование о декларировании министром недостоверной информации
Четверг, 8 августа 2019, 03:59
Расследование о декларировании одним из министров недостоверной информации завершено.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным следствия, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1,25 миллиона долларов.
Напоминаем:
- 9 июля антикоррупционные органы сообщили подозрение относительно декларирования недостоверной информации министру энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
- Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 мллн долларов США от физического лица.
- Сам Насалык отвергает обвинения.
- За 2017 по сравнению с 2016 годом, доход Насалыка вырос почти на 2 миллиона и составил 3145 973 гривен.
- В 2018 году ГПУ возбудила дело из-за недостоверные данные в декларации Насалыка за 2016 год. Расследование касалось декларирования министром недостоверной информации на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (по состоянию на декабрь 2016 250 прожиточных минимумов - 387 500 гривен).