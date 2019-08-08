В этом году мы проведем земельную реформу – президент

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Четверг, 8 августа 2019, 11:08

Источник: Выступление Владимира Зеленского на бизнес-форуме в Турции

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 миллионов гектаров, которая (земля) является одной из лучших в мире по своему качеству.

В Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей. Компания Onur, если я не ошибаюсь. Есть представители? Здравствуйте. Много у вас нашей земли?

Надеюсь, таких компаний станет значительно больше. Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства".

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Темы: земля реформы Зеленский


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