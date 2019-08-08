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В этом году мы проведем земельную реформу – президент

Четверг, 8 августа 2019, 11:08
В этом году мы проведем земельную реформу – президент

Источник: Выступление Владимира Зеленского на бизнес-форуме в Турции

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

Прямая речь президента Владимира Зеленского: "В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 миллионов гектаров, которая (земля) является одной из лучших в мире по своему качеству.

В Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей. Компания Onur, если я не ошибаюсь. Есть представители? Здравствуйте. Много у вас нашей земли?

Надеюсь, таких компаний станет значительно больше. Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства".

Кроме того, Зеленский заявил: "Также мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов".

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Предыстория:

  • В Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Некоторые политические силы выступают за его снятие, а некоторые – категорически против.
  • В Офисе президента Зеленского уже заявляли, что планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и запустить рынок сельхозземель в Украине до конца 2019 года.
  • По данным "Экономической правды", в 2018 году из-за моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения Украина лишилась 22,5  миллиардов долларов ВВП, что на 17% больше от его фактического уровня.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман выступал за ограниченную продажу земли: "До 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности – только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги".
  • По данным Госгеокадастра, из 60,3 млн гектаров украинской земли почти 70% составляют сельскохозяйственные угодья с высоким плодородием.
  • Под действие моратория подпадают 96% с/х земель, причем 68% – это паи селян.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: земляреформыЗеленский
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