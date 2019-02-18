До 200 га в одни руки и 200 га на фермерство – Гройсман о продаже земли
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в этом году закон об обороте сельскохозяйственных земель не примут, но выступает за ограниченную продажу земли.
Об этом он сказал в интервью Лига.net.
На вопрос, когда заработает рынок земли, Гройсман ответил: "Политики не готовы брать на себя ответственность и провести качественно эту реформу. К тому же, это удобная тема для спекуляций на страхе людей".
По мнению премьера, "процесс должен идти эволюционно и быть обсужден с гражданами".
"Я выступаю за разумное внедрение рынка земли с четкими условиями. Ограниченный объем владения – до 200 га в одни руки плюс 200 га на фермерское хозяйство. Право собственности только для граждан Украины. Покупать землю должны фермеры, а не холдинги", – сказал Гройсман.
"Создание малых и средних фермерских хозяйств – это приоритет. Мы проработали дополнительно с международными партнерами удешевление кредитов, чтобы фермеры могли привлечь средства для покупки земли. Тогда этот рынок будет справедливым и живым. Нельзя допустить, чтобы большие земельные наделы получили несколько игроков", – добавил он.
Комментируя то, что крупным компаниям агросектора может быть достаточно долгосрочной аренды земли, Гройсман отметил, что есть разные позиции, потому как широк круг "стейхолдерив": "Это ассоциации, фермерские движения, сами фермеры и владельцы земли".
Он также уточнил, что Международный валютный фонд не обязывает Украину ввести рынок в ближайшем будущем и "относится с пониманием" к этому.
На вопрос, будет ли в этом году принят закон об обороте сельхозземель, Гройсман ответил отрицательно: "Я думаю, нет, для этого не будет голосов"
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Напомним:
- 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.
- Перед этим лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко называла барыгами и врагами Украины нардепов, которые не хотят продлевать мораторий на продажу земли.
- В ноябре Конституционный Суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
- Мораторий на продажу земель сельхозназначения была введен в 2002 году. В 2015 году его продлевали.
- В 2016 году Кабинет министров ожидал принятия законопроекта об обороте земель с/х назначения, но и в том году, и в следующем Верховная Рада продлевала мораторий
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