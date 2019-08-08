Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле

0 просмотров
Четверг, 8 августа 2019, 12:49
фото укринформ

В Стамбуле на Фанаре началась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что встреча проходит в узком кругу, а позже ее формат будет расширен.

В частности, предполагается, что встреча продлится час, после чего в честь визита Зеленского будет дан обед от имени Вселенского патриарха.

 
фото укринформ

Кроме того, украинский президент посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

 
фото украинформ

После этого программой визита предусмотрено посещение Зеленским компании Baykar Aerospace and Defense, где он ознакомится с производственными мощностями и пообщается с украинскими пилотами, которые проходят обучение на тренировочной базе предприятия.

Напомним:

  • 7-8 августа президент Владимир Зеленский находится с визитом в Турции.
  • Ранее он уже провел встречу с с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Турция церковь


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский решил вернуть казино 8 августа 2019, 11:11
СБУ разморозила инвестиционный проект "ArcelorMittal" на $150 млн 8 августа 2019, 11:10
В этом году мы проведем земельную реформу – президент 8 августа 2019, 11:08
Все новости
Главные новости
В деле "Роттердам+" сообщили о подозрении экс-главе НКРЭКУ и еще 5 лицам
Зеленский решил вернуть казино
В этом году мы проведем земельную реформу – президент
Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: несколько десятков пострадавших, есть погибший
Все новости
путешествия

Защитите долину Боржава в Закарпатье

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

Жизнь

Все, что нужно знать про челенджи и их опасность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів