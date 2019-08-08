На встрече Зеленского с Варфоломеем что-то пошло не так – ВВС

Источник: BBC News Украина

Во время встречи президента Владимира Зеленского со вселенским патриархом Варфоломеем в Турции стороны так и не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

Детали: По данным издания, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского, и знающие собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.

Украинский президент в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также у Зеленского и Варфоломея был праздничный обед, который длился более часа. После этого Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор.

Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настрое". После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского из патриархии до автомобиля.

Но перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента Зеленского возникли недоразумения. В частности, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа ВВС News Украина подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако в последний момент стороны не пришли к согласию и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

фото пресс-службы президента

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи Зеленский практически не общался с журналистами, которые собрались в патриархии.

Прямая речь Зеленского: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне".

В Офисе президента отказались ответить на вопрос ВВС News Украина, почему не подписали совместное заявление. Впоследствии Офис обнародовал короткий релиз, согласно которому Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку. "Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.

Напомним: