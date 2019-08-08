Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На встрече Зеленского с Варфоломеем что-то пошло не так – ВВС

Четверг, 8 августа 2019, 18:15

Источник: BBC News Украина

Во время встречи президента Владимира Зеленского со вселенским патриархом Варфоломеем в Турции стороны так и не подписали совместное заявление, как планировали накануне.

Детали: По данным издания, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского, и знающие собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.

Украинский президент в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также у Зеленского и Варфоломея был праздничный обед, который длился более часа. После этого Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор.

Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настрое". После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского из патриархии до автомобиля.

Но перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента Зеленского возникли недоразумения. В частности, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа ВВС News Украина подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако в последний момент стороны не пришли к согласию и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.

 
фото пресс-службы президента

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".

Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи Зеленский практически не общался с журналистами, которые собрались в патриархии.

Прямая речь Зеленского: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне".

В Офисе президента отказались ответить на вопрос ВВС News Украина, почему не подписали совместное заявление. Впоследствии Офис обнародовал короткий релиз, согласно которому Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку. "Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.

Напомним:

  • 7- 8 августа президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции, где у него встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и вселенским патриархом Варфоломеем.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийцерковьТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Зеленский
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Последние новости
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
Все новости...
Реклама: