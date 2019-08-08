На встрече Зеленского с Варфоломеем что-то пошло не так – ВВС
Источник: BBC News Украина
Во время встречи президента Владимира Зеленского со вселенским патриархом Варфоломеем в Турции стороны так и не подписали совместное заявление, как планировали накануне.
Детали: По данным издания, встреча с патриархом была инициативой именно Зеленского, и знающие собеседники оценивали такой шаг президента как хороший знак и попытки наладить хорошие отношения с Константинополем.
Украинский президент в резиденции патриарха общался с Варфоломеем и в узком кругу, и в расширенном формате с участием делегаций без журналистов. Также у Зеленского и Варфоломея был праздничный обед, который длился более часа. После этого Зеленский посетил Георгиевский кафедральный собор.
Несколько собеседников ВВС News Украина рассказали, что встреча и разговор прошли нормально, в "позитивном настрое". После встречи Варфоломей с улыбкой и традиционными прощанием с поцелуями провел Зеленского из патриархии до автомобиля.
Но перед встречей между представителями Константинополя и Офисом президента Зеленского возникли недоразумения. В частности, сначала планировалось, что патриарх и президент Украины подпишут совместное заявление. О планах подписания документа ВВС News Украина подтверждали источники как в Киеве, так и в Стамбуле. Однако в последний момент стороны не пришли к согласию и, как утверждают собеседники, в команде президента отказалась подписывать документ, который готовили на Фанаре в сотрудничестве с МИД.
По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом".
Собеседники ВВС News Украина не смогли объяснить, почему Офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.
После встречи Зеленский практически не общался с журналистами, которые собрались в патриархии.
Прямая речь Зеленского: "Обо всем. Обо всем, что волнует всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне".
В Офисе президента отказались ответить на вопрос ВВС News Украина, почему не подписали совместное заявление. Впоследствии Офис обнародовал короткий релиз, согласно которому Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку. "Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.
Напомним:
- 7- 8 августа президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Турции, где у него встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и вселенским патриархом Варфоломеем.