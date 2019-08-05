Зеленский собрался в Турцию к Эрдогану и патриарху Варфоломею

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Понедельник, 5 августа 2019, 11:08

Президент Владимир Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин", - отметили в ОП.

Кроме того, сообщается, что в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Напомним:

  • В апреле 2019 года после победы во втором туре президентских выборов Зеленский на выходные летал в Турцию. По словам Зеленского, это были его первые выходные за 4 месяца кампании.
  • В конце июля 2019 года пятый президент Петр Порошенко в интервью УП сказал, что собирается на отдых в Турцию.
  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний.
  • Весной патриарх Филарет, возглавлявший УПЦ КП, стал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности нарушили.
  • Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
  • По словам Филарета, ПЦУ подчинена патриарху Варфоломею. Он также заявлял, что Зеленский не обязан соблюдать церковные соглашения, которые заключил Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Турция церковь томос президент


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