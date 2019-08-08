Скандал у Смешко: из партии выгнали первого заместителя и нескольких членов

Источник: сайт партии "Сила и честь"

За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии "Сила и честь" Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.

Текст заявления: "За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии "Сила и честь" следующих граждан Украины…".

Детали: Из партии, в частности, выгнали:

первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко; члена политсовета партии Михаила Нечипорука; члена политсовета партии Юрия Черкасова; члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского; председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова; председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского; председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного; председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова.

Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах "манипулятивную и ложную информацию" о партии, а также имели "личные амбиции и меркантильные интересы". "Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей", - говорится в заявлении.

По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить "рейдерский захват" контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

Напомним: