Скандал у Смешко: из партии выгнали первого заместителя и нескольких членов
Источник: сайт партии "Сила и честь"
За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии "Сила и честь" Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.
Текст заявления: "За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии "Сила и честь" следующих граждан Украины…".
Детали: Из партии, в частности, выгнали:
- первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко;
- члена политсовета партии Михаила Нечипорука;
- члена политсовета партии Юрия Черкасова;
- члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского;
- председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова;
- председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского;
- председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного;
- председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова.
Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах "манипулятивную и ложную информацию" о партии, а также имели "личные амбиции и меркантильные интересы". "Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей", - говорится в заявлении.
По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить "рейдерский захват" контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.
Напомним:
- На внеочередных выборах Верховной Рады за партию "Сила и честь" проголосовали 3,82% избирателей или чуть более полумиллиона человек.
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