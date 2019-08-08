Скандал у Смешко: из партии выгнали первого заместителя и нескольких членов

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Четверг, 8 августа 2019, 19:35

Источник: сайт партии "Сила и честь"

За попытку раскола и дискредитации политсилы из партии "Сила и честь" Игоря Смешко выгнали его первого заместителя Александра Кихтенко и нескольких руководителей региональных отделений.

Текст заявления: "За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол, политсовет партии принял решение приостановить членство в политической партии "Сила и честь" следующих граждан Украины…".

Детали: Из партии, в частности, выгнали:

  1. первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко;
  2. члена политсовета партии Михаила Нечипорука;
  3. члена политсовета партии Юрия Черкасова;
  4. члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского;
  5. председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова;
  6. председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского;
  7. председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного;
  8. председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова.

Согласно сообщению, все эти люди распространяли в СМИ на прошлых выборах  "манипулятивную и ложную информацию" о партии, а также имели "личные амбиции и меркантильные интересы". "Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей", - говорится в заявлении.

По мнению политсовета партии, они пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить "рейдерский захват" контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

Напомним:

  • На внеочередных выборах Верховной Рады за партию "Сила и честь" проголосовали 3,82% избирателей или чуть более полумиллиона человек.

Украинская правда

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Темы: Смешко партии скандал виборы


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