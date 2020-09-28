Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост мэра столицы, в том числе главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановления комиссии

Дословно: "Официально кандидатами на должность городского головы стали Виктор Петрук (выдвинутый Киевской городской организацией партии "Гражданское движение "Хвыля"), Игорь Смешко (от Киевской городской организации партии "Сила и честь"), Максим Гольдарб (лидер партии "Союз левых сил") и Сергей Шахов (выдвинутый Киевской городской организацией партии "Наш край")".

Детали: Комиссия отказалась регистрировать кандидатами на пост мэра Киева Виталию Стрилец и Ивана Войцеховского.

Что было раньше: Кандидат в мэры Киева Игорь Смешко заявил, что журналиста Дмитрия Гордона нет и не будет в списке партии "Сила и честь" на выборах в Киевсовет.

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