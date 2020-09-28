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В мэры Кива пошел экс-глава СБУ

Понедельник, 28 сентября 2020, 15:57
В мэры Кива пошел экс-глава СБУ
Фото с Facebook Смешко

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов на пост мэра столицы, в том числе главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на постановления комиссии

Дословно: "Официально кандидатами на должность городского головы стали Виктор Петрук (выдвинутый Киевской городской организацией партии "Гражданское движение "Хвыля"), Игорь Смешко (от Киевской городской организации партии "Сила и честь"), Максим Гольдарб (лидер партии "Союз левых сил") и Сергей Шахов (выдвинутый Киевской городской организацией партии "Наш край")".

Детали: Комиссия отказалась регистрировать кандидатами на пост мэра Киева Виталию Стрилец и Ивана Войцеховского.

Что было раньше: Кандидат в мэры Киева Игорь Смешко заявил, что журналиста Дмитрия Гордона нет и не будет в списке партии "Сила и честь" на выборах в Киевсовет.

Предыстория:

  • Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского головы столицы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу, Диану Гранцеву, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Юрия Левченко, Александра Омельченко, Александра Попова.
  • Подача документов для регистрации кандидатов завершилась 24 сентября.  
  • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
  • Смешко с 4 сентября 2003 года по 4 февраля 2005 года возглавлял СБУ.

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Темы: Смешковиборыместная власть
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