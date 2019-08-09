Адвокат, который нанял лоббистов для Зеленского, уверяет, что делал это "по собственной воле" - Радио Свобода

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Пятница, 9 августа 2019, 06:38

Американский адвокат Маркус Коэн, который нанял лоббистов из Signal Group Consulting LLC за 70 000 долларов для повышения имиджа Владимира Зеленского в США, заявил, что делал это "по собственной воле".

Об этом он рассказал 7 августа в интервью "Радио Свобода".

"Это была моя собственная инициатива ... и я сделал это с радостью", - отметил Коэн, добавив, что сделал это после короткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании.

В комментарии "Радио Свобода" Зеленский не отрицал встречи с Коэном, но заявил, что не помнит именно той, о которой говорил американец. Он в очередной раз подчеркнул, что не требовал, чтобы Коэн, или кто-то другой лоббировал его. "Я никого ничего не просил, никто мне ничего не предлагал, я никому не платил, я ни от кого ничего не брал. Я свой лоббист ", - отметил Зеленский.

Напомним:

  • Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года.
  • Согласно документам, поданным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.
  • В период выборов команда Владимира Зеленского категорически отрицала существование такого контракта. "У нас нет контракта с компанией Сигнал Групп", - заявляли в апреле представители кандидата.

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Темы: США Зеленский


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