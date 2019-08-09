Американский адвокат Маркус Коэн, который нанял лоббистов из Signal Group Consulting LLC за 70 000 долларов для повышения имиджа Владимира Зеленского в США, заявил, что делал это "по собственной воле".

Об этом он рассказал 7 августа в интервью "Радио Свобода".

"Это была моя собственная инициатива ... и я сделал это с радостью", - отметил Коэн, добавив, что сделал это после короткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании.

В комментарии "Радио Свобода" Зеленский не отрицал встречи с Коэном, но заявил, что не помнит именно той, о которой говорил американец. Он в очередной раз подчеркнул, что не требовал, чтобы Коэн, или кто-то другой лоббировал его. "Я никого ничего не просил, никто мне ничего не предлагал, я никому не платил, я ни от кого ничего не брал. Я свой лоббист ", - отметил Зеленский.

Напомним: