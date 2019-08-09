Разумков объяснил почему нет претендентов на главу Минобороны

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Пятница, 9 августа 2019, 07:55

В команде президента Владимира Зеленского не озвучивают имена кандидатов на должность главы Министерства обороны в целях безопасности.

Об этом глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал ВВС News Україна.

"Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены", - пояснил Разумков.

Кроме того, Разумков идентично ответил на вопрос о том, может стать вице-спикером в парламенте 9 созыва либо пятый президент Петр Порошенко, либо кум президента страны-оккупанта Виктор Медведчук: "Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду".

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Темы: Слуга народа Разумков Дмитрий


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